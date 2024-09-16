وحدة الأديان والأمة الإسلامية؛ حصن منيع ضد أعداء الدين

وكالة مهر للأنباء، ان أسبوع الوحدة هو الفترة ما بين 12 ربيع الأول، ذكرى ميلاد نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب التقاليد السنية، و17 ربيع الأول، تاريخ ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب تقاليد الشيعة.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، اقترح آية الله منتظري، في رسالة إلى عبد المجيد معادي خواه، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي آنذاك، تسمية الفترة ما بين 12 ربيع الأول حتى 17 ربيع الأول بـ "أسبوع الوحدة" من أجل تنسيق وتوحيد المزيد من المسلمين. وبعد ذلك استخدم الامام الخميني (رض) هذا المصطلح في خطابه بتاريخ 29 ديسمبر عام 1981. وقال في جزء من خطابه: "نحن نصرخ بأننا يجب أن نكون جميعًا معًا، ونحظى بأسبوع من الوحدة. ديننا واحد، وقرآننا واحد، ونبينا واحد".

أيضًا، وفقًا لأحد التقارير، فإن هذا الاقتراح موجود بالفعل. على سبيل المثال، في عام 1977، عندما كان سماحة آية الله الخامنئي (مد ظله العالي) في المنفى في محافظة سيستان وبلوشستان، اقترح على علماء السنة في تلك المنطقة إقامة احتفال بين الثاني عشر من ربيع الأول والسابع عشر من ربيع الأول.

الوحدة في تاريخ الإسلام

وبحسب ما جاء في القرآن الكريم فإن حياة القبائل البشرية الأولى كانت ممزوجة بالوحدة والبعد عن الاختلافات بسبب بساطتها وطبيعتها، ولكن مع مرور الزمن وتطور المجتمعات البشرية ظهرت الاختلافات والتناقضات في العقائد والحقوق، وفي هذه المرحلة أرسل الله الأنبياء مع الأحكام الشرعية لتسوية النزاعات. يعود تاريخ الدعوة إلى وحدة المسلمين إلى رسالة الرسول الاكرم (ص) وفرضت الوحدة على المسلمين بنزول الآيات.

وكان من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامة صلة الأخوة، مما عزز روح الجماعة والأخوة بين المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. كما أنه في بداية الدستور الذي تم تجميعه كدستور للدولة الإسلامية الوليدة بين قبائل المدينة المنورة، تم استخدام مصطلح "الأمة الواحدة" للمسلمين، وهو أحد المفاهيم السياسية والدينية الأساسية للإسلام وحدد الإطار الأساسي للسياسة الإسلامية. بعد النبي (ص) اتخذت وحدة المسلمين وتجنب الفرقة هدفا عند أهل البيت (ع)، وقد ظهرت هذه الاستراتيجية منذ الأيام الأولى بعد وفاة النبي (ص)، على الرغم من وتزايد الانقسام بين المسلمين.

وأظهرت طريقة أمير المؤمنين علي (ع) بعد وفاة النبي (ص) ارادته للحفاظ على وحدة المسلمين وسلامة الحكومة الإسلامية. وفي السنوات التالية، وبعد انتشار الخلافة الإسلامية كحكومة مركزية في جميع الأراضي الإسلامية، وطالما كانت هذه الحكومة قادرة على حماية حدود العالم الإسلامي، لم يكن عدم الوحدة في العالم الإسلامي ظاهرا، ولكن مع الضعف التدريجي للحكومات الإسلامية وإظهار قوة الدول الأوروبية ضد المسلمين وانهيار الدولة العثمانية، مرة أخرى استعادت مسألة وحدة المسلمين أهميتها وأدت إلى تقوية الإيمان بين المسلمين. لقد أدرك المسلمون أنهم وحدهم لا يستطيعون مقاومة الغزو الغربي، وأدرك المسلمون أيضًا أنه من أجل الحصول على السلطة والقوة، عليهم أولاً أن يتحدوا ويطبقوا تعاليم الإسلام.

تشكيل المجمع العالمي لتقريب الأديان

بعد إعلان الإمام الخميني (رض) عن أسبوع الوحدة في عام 1981، وانطلاقاً من استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، تقرر عقد مؤتمر دولي حول الوحدة الإسلامية. بدأ المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية عام 1986، باستضافة إيران، بدعوة من شخصيات وعلماء العالم الإسلامي، وبعد عقد 4 دورات لمنظمة الدعاية الإسلامية (1986-1989)، مع إنشاء المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية في عام 1990 فقد واصل هذا المجمع اعماله.

ويعقد المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية كل عام في أسبوع الوحدة (من 12 إلى 17 ربيع الأول) باختيار شعار مركزي في طهران. ضيوف هذا المؤتمر هم شخصيات ومثقفو الديانات الإسلامية والناشطون الثقافيون والاجتماعيون والسياسيون المسلمون من مختلف دول العالم وفي هذا المجمع يقدم الضيوف المقالات والخطب ويعبرون عن آرائهم. تتكون الجمعية العمومية من ثلاثة عناصر: الجمعية العمومية، والمجلس الأعلى، والأمين العام. ويتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى والأمين العام لهذا المجلس من قبل قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويقع مركز هذه المنظمة في إيران و"حميد شهرياري" هو أمينها العام.

وبحسب موقع المنتدى العالمي للتقريب فإن أهداف هذه المنظمة هي كما يلي:

1) إحياء وتوسيع الثقافة والمعرفة الإسلامية والدفاع عن القرآن الكريم وسنة الرسول (ص)

2) المزيد من الألفة والتفاهم بين العلماء والمفكرين والزعماء الدينيين في العالم الإسلامي في المجالات العقائدية والفقهية والاجتماعية والسياسة.

3) نشر فكرة التقارب بين مثقفي العالم الإسلامي ونقلها إلى جماهير المسلمين وتعريفهم بمؤامرات الأعداء التقسيمية.

4) ترسيخ ونشر مبدأ الاجتهاد والاستدلال في المذاهب الإسلامية.

5) التنسيق وتشكيل جبهة موحدة ضد المؤامرات الدعائية والغزو الثقافي لأعداء الإسلام على أساس المبادئ الإسلامية .

6) إزالة الشكوك بين أتباع الديانات الإسلامية.

الوحدة تعني الوقوف صفاً واحداً ضد عدو مشترك

وقال سماحة القائد في لقاء مع ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية عام 1997: إن المنطقة الجغرافية للمسلمين اليوم هي أهم منطقة في العالم. ومن الطبيعي أن تكون بلدانهم من أغنى البلدان في العالم. واليوم، بوابة آسيا إلى أوروبا، وبوابة أوروبا إلى آسيا وأفريقيا، وبوابة أفريقيا إلى أوروبا وآسيا، ملك للمسلمين. وهذه المنطقة المباركة التي هي في أيدي المسلمين، تحتوي على المرافق من النفط والغاز وما يحتاجه الإنسان يومياً لحضارته. هناك مليار وعدة مئات من الملايين من الناس مسلمون؛ وهذا يعني أكثر من خمس سكان العالم. إن وجود هذا السكان في مثل هذه المنطقة، مع رفع راية الإسلام في قلب هذه المنطقة يعني إيران الإسلامية، التي هي قلب العالم الإسلامي، تعتبر المركز الرئيسي لتجمع المسلمين.

"لقد حان الوقت ليعود العالم الإسلامي إلى رشده ويختار الإسلام طريق الله المباشر وطريق الخلاص ويسير فيه بثبات. لقد حان الوقت لكي يحافظ العالم الإسلامي على وحدته ويقف صفاً واحداً ضد العدو المشترك الذي رأت جميع الجماعات الإسلامية ضرره، ويرفع شعارات موحدة، ويصنع دعاية موحدة، ويسير في طريق موحدضد الاستكبار والصهاينة إن شاء الله.

لذلك إن الوحدة بين الأديان الإسلامية، وخاصة الشيعة والسنة، لها أهمية كبيرة في السعي لتحقيق القيم الإسلامية، بحيث أن أي انقسام وإبراز الخلاف الفقهي والفتوي يؤدي إلى استقطاب الأمة الإسلامية ويفتح الطريق أمام العدو لمهاجمة المسلمين. وبطبيعة الحال، فإن قوانين الدول الإسلامية مجمعة فيما يتعلق بالديانات الإبراهيمية، ولا مكان لفرض المعتقدات.

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