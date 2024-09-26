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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٩ م

وزير الطاقة يقترح ربط شبكات كهرباء روسيا عن طريق ايران بالامارات والسعودية

وزير الطاقة يقترح ربط شبكات كهرباء روسيا عن طريق ايران بالامارات والسعودية

قدم وزير الطاقة عباس علي ابادي اقتراحا بتنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات العربية المتحدة والعربية السعودية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الطاقة الايراني، علي ابادي، قال اليوم الخميس في اجتماع وزراء الطاقة بمجموعة بريكس والمنعقد في موسكو، ان ايران تمتلك ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم واحتياطات هائلة من النفط ولديها حدود مشتركة برية ومائية مع 15 دولة.

واضاف ان ايران تربط جزء مهما من ممرات الترانزيت الدولية المؤدية الى بحر قزوين والخليج الفارسي ومناطق اسيا الوسطى والقوقاز بامن كبير ونفقات اقتصادية ضئيلة.

وتابع ان ايران ومن خلال ربط شبكتها الكهربائية بكافة الدول التي تملك معها حدودا مشتركة، بصدد تجارة وترانزيت الكهرباء من خلال الافادة من اختلاف درجات الحرارة والافق.

واقترح ان يتم ربط شبكات كهرباء روسيا عن طريق ايران بالامارات والسعودية، ليتم من خلال خفض الاستثمار في قطاع الانتاج، رفد البيئة وتوطيد الامن على صعيد المنطقة.

رمز الخبر 1948931

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