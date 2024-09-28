السفارة الإيرانية في العراق: هجمات الكيان الصهيوني للضاحية تعتبر جريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، مساء الجمعة، على صفحتها الرئيسية على منصة إكس، أن الجمهورية الإسلامية ستكون مع لبنان والمقاومة ضد عدوان الكيان الصهيوني.

ومساء الجمعة، قصفت الطائرات الصهيونية الأحياء السكنية في منطقة حارة حريك في ضواحي بيروت. وزعم الجيش الصهيوني أن هدف هذه الهجمات كان مركز القيادة الرئيسي لحزب الله.

وأعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذ بـ8 إلى 12 مقاتلاً في وقت واحد.

وأكدت هذه المصادر أن إحدى القنابل المستخدمة في هذا الهجوم، على ما يبدو، استخدمت لأول مرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

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