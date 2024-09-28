الولائي: المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة حال حرب شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أنّه إذا اندلعت الحرب الشاملة فإنّ القوات الأميركية ستصبح رهبنة لدى فصائل المقاومة، وأن قدراتها ستصلُ إلى القواعد الأميركية في الخليج وغير الخليج، لافتاً أنّ هذا ما أعلنته المقاومة سابقاً.

وحدّد الولائي أنّ المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة كلِّها ستكون أهدافاً مشروعة لفصائل المقاومة، و"لاسيما الإمارات التي نعدّها الموقع المتقدم للكيان الغاصب وخط الاستهداف الأول".

وتوعّد بالقول "لقد أخرجنا الأميركيين من العراق أذلّاءَ خائبينَ بعد قتالٍ دام عشرة أعوام، وسنخرجُهم مرةً أخرى من العراق وسوريا ومن غربي آسيا".

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