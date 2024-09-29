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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٤ ص

استشهاد العميد نيلفروشان أحد كبار قادة فيلق القدس في بيروت

استشهاد العميد نيلفروشان أحد كبار قادة فيلق القدس في بيروت

أعلن الحرس الثوري في بيان استشهاد العميد عباس نيلفروشان، أحد كبار قادة فيلق القدس في لبنان برفقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أعلن في بيان عن استشهاد العميد عباس نيلفروشان، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري وقائد الحرس الثوري في لبنان، استشهد خلال عدوان الكيان الصهيوني يوم الجمعة على ضاحية بيروت برفقة الأمين العام لحزب الله.

وفي بيان له أدان الحرس الثوري بشدة جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، وتقدم بالتعازي باستشهاد هذا الشهيد العظيم إلى قائد الثورة وعائلته ورفاقه وأبناء الشعب الإيراني وخاصة محافظة أصفهان.

هذا وبعد استشهاد الجنرال زاهدي في 1 إبريل من هذا العام، تم تعيينه قائداً للحرس الثوري في ملف لبنان، وارتقى شهيدا في بيروت خلال توليه هذا المنصب.

/انتهى/

رمز الخبر 1949028

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