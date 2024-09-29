رئيس مجلس الشورى: الكيان الصهيوني اظهر من جديد عجزه امام المجاهدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" رسالة تعزية بعثها لمناسبة استشهاد العميد حرس ثوري "عباس نيلفروشان" اثر غارة صهيونية جبانة على جنوب لبنان الاربعاء الماضي اكد خلالها على ان الكيان الصهيوني اظهر من جديد عجزه امام المجاهدين في سبيل الدفاع عن الاسلام

ولفت قاليباف الى، ان "الشهيد البطل العميد نيلفروشان كان من مستشاري الحرس الثوري الذي ارتقى عند ادائه الواجب برفقه المجاهد الجليل، وسيد المقاومة الشجاع، الامين العام لحزب الله للبنان الشهيد السيد حسن نصر الله".

وتقدم رئيس البرلمان الايراني، بالتهاني والتعازي لهذه المناسبة، من الامام المنتظر (عج) وقائد الثورة الاسلامية وقياديي جبهة المقاومة والشعب الايراني العظيم واسرة الشهيد الكريمة؛ سائلا الباري عز وجل ان يكتب هذا القائد الثوري الشامخ في عليين مع ارواح الشهداء والصالحين.