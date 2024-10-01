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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٦ ص

مفاوضات بين ايران وروسيا لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

مفاوضات بين ايران وروسيا لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

اجرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني، عبد الناصر همتي، مفاوضات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساء أمس (الاثنين) على هامش المفاوضات بين الوفدين رفيعي المستوى من إيران وروسيا، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم راشتنيكوف، مع وزير الاقتصاد في بلادنا وناقش الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى النمو الجيد للتجارة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأعرب عن أمله في تسريع هذه العملية.

وخلال لقاء الوفد الروسي رفيع المستوى مع المسؤولين الايرانيين، تم مناقشة قضايا الجمارك، والاستثمار الروسي في صناعة النفط، وتقدم خط سكة حديد رشت – آستارا، والممر بين الشمال والجنوب، وتأمين سائقي الشاحنات، وكيفية تسوية تجارة النقد الأجنبي بين البلدين. كما تمت مناقشة تعزيز العلاقات في اطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والقضايا الاقتصادية الأخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1949105

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