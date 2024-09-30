الرئيس الايراني: سنقف بكل قوة في وجه ظلم وجرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس الايراني خلال حضوره مكتب حزب الله في طهران، قال في تصريح له لقناة المنار اللبنانية: نظام الاستكبار العالمي يلعب على الآداب والألفاظ في العالم من خلال ماكينته الاعلامية ليطلق على الإرهابيين اسم المنقذين ويسمي أنصار الانسانية والمظلومين بالإرهابيين.

واكد الرئيس الايراني: إذا كان الاستكبار يظن أن بالاغتيالات والارهاب سيسقط علم النضال على الأرض، فهم مخطئون جداً.

وشدد بزشكيان: سنقف بكل قوة بوجه ظلم وجرائم الكيان الصهيوني، ولن ييبقى المسلمون الأحرار في العالم مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم.