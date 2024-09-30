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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ م

الرئيس الايراني: سنقف بكل قوة في وجه ظلم وجرائم الكيان الصهيوني

الرئيس الايراني: سنقف بكل قوة في وجه ظلم وجرائم الكيان الصهيوني

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان ايران ستقف بكل قوة بوجه ظلم وجرائم الكيان الصهيوني، ولن ييبقى المسلمون الأحرار في العالم مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس الايراني خلال حضوره مكتب حزب الله في طهران، قال في تصريح له لقناة المنار اللبنانية: نظام الاستكبار العالمي يلعب على الآداب والألفاظ في العالم من خلال ماكينته الاعلامية  ليطلق على الإرهابيين اسم المنقذين ويسمي أنصار الانسانية  والمظلومين بالإرهابيين.

واكد الرئيس الايراني: إذا كان الاستكبار يظن أن بالاغتيالات والارهاب سيسقط علم النضال على الأرض، فهم مخطئون جداً.

وشدد بزشكيان: سنقف بكل قوة بوجه ظلم وجرائم الكيان الصهيوني، ولن ييبقى المسلمون الأحرار في العالم مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم.

رمز الخبر 1949097

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