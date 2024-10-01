سبحاني: إيران وأرمينيا يكملان بعضهما البعض في المجالات التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم افتتاح أكبر مركز تجاري لإيران في الخارج بأرمينيا بحضور السيد محمد أتابك، وزير الصناعة والتعدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهدي سبحاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أرمينيا، وجورك بابويان، وزير الاقتصاد في أرمينيا، وعدد كبير من رجال الأعمال والناشطين التجاريين والاقتصاديين.

وفي بداية هذه المراسم رحب مهدي سبحاني سفير بلادنا بالضيوف وقال: "مع افتتاح هذا المركز التجاري، اتخذنا خطوة مهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأرمينيا".

وبحسب السفير فإن البلدين يكملان بعضهما البعض في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة، ونحن عازمون على استخدام كافة القدرات في العلاقات.

وشدد وزير الاقتصاد الأرميني على أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين إيران وأرمينيا وأضاف: "سيلعب هذا المركز التجاري دورًا مهمًا في تحقيق أهدافنا لزيادة حجم التجارة بين البلدين. ونأمل أن تؤدي هذه العملية إلى مزيد من النمو وتطوير العلاقات الاقتصادية".

كما قال أتابك، وزير الصناعة والتعدين والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كلمته: "إن أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تطوير العلاقات التجارية مع جيرانها، وخاصة أرمينيا". ويعد افتتاح هذا المركز حدثا مهما يمكن أن يكون بداية لزيادة حجم التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. "إن التفاعل الذي يتم هنا اليوم هو تفاعل قيم للمؤسسات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها أفق واضح للأمام."

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