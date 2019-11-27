تدشين مكتب "إيران واوراسيا" للتجارة في أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الايرانية غلام حسين شافعي استقبل صباح اليوم الاربعاء نظيره الأرميني"مارتين سرغسيان".

واكد سرغسيان لدى وصوله الى طهران على إهتمام الشركات الأرمينية بتطوير مستوى التبادل التجاري مع إيران.

وصرح أن الشركات الايرانية بامكانها أن تنقل جزا من خطوط انتاجهم الى أرمينيا لتصدير منتجاتهم الى الاسواق أوراسيا دون رسوم جمركية.

وبدوره اشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الايرانية الى العلاقات السياسية الواسعة التي تربط بين البلدين ، معتبرا ان مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وأرمينيا منخفض للغاية وهذا أمر غير مبرر موضحا: يمكن العثور على حلول جيدة ان قمنا بدراسة عوامل الضعف والاشكاليات./انتهى/