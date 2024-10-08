إيران تحصل على 437 مليون متر مكعب من حقوقها المائية من هيرمند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ميثم مهدي بور، النائب الإعلامي للممثل الخاص للرئيس الايراني في الشؤون الأفغانية، على شبكة X الاجتماعية اليوم الثلاثاء: "في العام المائي الأخير، دخل 437 مليون متر مكعب من حقوق المياه الإيرانية إلى البلاد من نهر هيرمند."

وفي وقت سابق، في 24 مايو 2024، أكد حسن كاظمي قمي، الممثل الخاص للرئيس، أن في العام المائي الحالي وبعد المشاورات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار دبلوماسية المياه الإيرانية، تم الحصول على أكثر من 300 مليون متر مكعب من الحقوق المائية.

وذكر أيضًا أنه بسبب الاصلاح غير الصحيح لتاج سد كمال خان، تم توجيه جزء من المياه مرة أخرى إلى مستنقع كودزره الملحي، مما حال دون توفير جزء من حقوق إيران المائية.

وقال كاظمي قمي: لذلك، ونتيجة لعملين آخرين لطالبان، وهما إصلاح صمامات سد كمال خان وتجريف طريق نقل المياه إلى سيستان، تم تأمين أكثر من 300 مليون متر مكعب من حقوق إيران المائية.

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