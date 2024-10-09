السفارة الإيرانية: لا قتلى من المواطنين الإيرانيين في الغارة الإسرائيلية على دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت السفارة على منصة X للتواصل الاجتماعي: "ارتكب العدو الإسرائيلي جريمة أخرى بإطلاق الصواريخ الجبانة على مبنى مدني في دمشق وقتل نساء وأطفالا أبرياء".

وأضافت: "تدين السفارة هذا العمل الإرهابي وتعلن أنه لم يكن بين الشهداء والجرحى مواطنون إيرانيون".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل وجهت ضربة صاروخية من مرتفعات الجولان المحتلة، استهدفت مبنى سكنيًا وتجاريًا في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق. وأسفر الهجوم عن استشهاد ما لا يقل عن 7 مدنيين، بينهم نساء وأطفال. وأصيب 11 شخصًا.

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