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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ م

قائد الثورة الاسلامية يبعث برسالة وهدية خاصة لسفير إيران في لبنان

قائد الثورة الاسلامية يبعث برسالة وهدية خاصة لسفير إيران في لبنان

زار ممثل قائد الثورة الاسلامية، حجة الاسلام قمي، سفير إيران في لبنان الذي يرقد في أحد مستشفيات طهران إثر إصابته جراء انفجار أجهزة بيجر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجتبى أماني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "زيارة حجة الإسلام والمسلمين قمي ممثل قائد الثورة الاسلامية لي في المستشفى ورسالة سماحة القائد اثار فخري واعتزازي».

وأضاف: "كما أن إرسال هداياه التي شملت خاتمين من العقيق ودعواتها الطيبة لي ولزوجتي، جعلنا فخورين جدًا".

وأضاف أماني: "حضر هذا اللقاء أيضًا حجة الإسلام محمدي ممثل الحقوقي في فيلق القدس، ومجموعة من أصدقاء وزملاء وزارة الخارجية".

وفي الختام كتب السفير الإيراني: "نسأل الله عز وجل أن يبارك في وجود قائد الثورة الاسلامية... نضحي بأرواحنا من أجل طريق الإسلام والثورة الإسلامية في إيران والمرجعية الدينية تحت القيادة الإلهية لآية الله الإمام الخامنئي".

/انتهى/

رمز الخبر 1949432

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