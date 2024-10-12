وزير الصحة الايراني يتوجه الى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سينعقد الاجتماع الـ71 للجنة الإقليمية لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية (OMRO) بحضور وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الدول الأعضاء في الفترة من 13 إلى 17 اكتوبر تحت شعار "الصحة قضية عابرة للحدود: العمل، الوصول، المساواة" في قطر.

ويعد الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في شرق المتوسط أحد أهم الأحداث الإقليمية في اتجاه صنع القرار وتنظيم السياسات الصحية الإقليمية.

ووفقا لجدول الأعمال المعروض، يتضمن الاجتماع الحادي والسبعون للجنة الإقليمية للبرنامج عرض تقارير مرحلية عن 11 وثيقة فنية تمت الموافقة عليها في السنوات السابقة وفي الاجتماعات السابقة، ويجب على الدول الأعضاء تقديم تقارير مرحلية عن كل وثيقة من الوثائق الفنية. الوثائق المذكورة تقدم في شكل بيان. كما سيتم مناقشة أربع وثائق فنية في هذا الاجتماع.

كما سيتم خلال الاجتماع الحادي والسبعين للجنة الإقليمية لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في قطر عقد أربعة اجتماعات فنية جانبية.

وسيلقي الدكتور محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة في بلادنا، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، كلمة في هذا اللقاء عن مختلف القضايا الصحية في المنطقة، مثل وضع الأمراض مثل حمى الضنك وجدري القرود في دول المنطقة، الوضع الصحي في غزة ولبنان، ونجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجال الصحي، رغم العقوبات القاسية وضغوط الدول العظمى.

كما سيتم في نهاية المراسم منح جائزة الحكومة الكويتية لمكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط للدكتور داود خليلي عضو هيئة تدريس الغدد الصماء واستاذ جامعي بجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية.

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