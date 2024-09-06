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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٤٠ م

تعاون إيراني قطري لتطوير ميناء دير في محافظة بوشهر

تعاون إيراني قطري لتطوير ميناء دير في محافظة بوشهر

عقد اجتماع مشترك بين المؤسسة العامة للموانئ والملاحة البحرية الايرانية وإدارة الموانئ القطرية بهدف الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بشأن مشاركة دولة قطر لتطوير ميناء دير في بوشهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد عقد اجتماع مشترك بين المؤسسة العامة للموانئ والملاحة البحرية الايرانية وإدارة الموانئ القطرية بهدف وضع اللمسات النهائية على مشروع مشاركة قطر لتطوير ميناء دير في بوشهر.

وفي هذا الاجتماع المتخصص الذي عقد على شكل اتصال مرئي مع ممثلي منظمة الموانئ والملاحة البحرية برئاسة تيمور بشير كنبدي رئيس دائرة الاتفاقيات الدولية في هذه المنظمة، والجانب القطري برئاسة جبر آل ثاني - السليطي المدير التجاري لمؤسسة الموانئ القطرية.

وقام الطرفان بعد التدقيق اللازم بصياغة مسودة البنود، تم الانتهاء من مذكرة التفاهم المذكورة ليتم توقيعها من قبل الجهات المعنية في البلدين في المستقبل القريب.

/انتهى/

رمز الخبر 1948264

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