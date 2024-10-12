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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٥٣ م

 قاليباف: ايران ستظل واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة

 قاليباف: ايران ستظل واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت إنني زرت لبنان الشقيق وأحمل رسالة القيادة الإيرانية ومفادها أنها ستظل واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف قال في تصريح من مقر رئاسة البرلمان اللبناني في بيروت، سأتوجه للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات العالمي وسأنقل معاناة الشعب اللبناني على مستوى العالم.

وأضاف: "ذكرت في لقائي مع رئيس الحكومة اللبنانية بأن إيران مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للشعب اللبناني عبر الحكومة".

وأكد قاليباف أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستظل تدعم القرارات اللبنانية بكل قوة.

وتقدم قاليباف بالتعزية للشعب اللبناني باستشهاد سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1949504

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