 قاليباف: ايران ستظل واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف قال في تصريح من مقر رئاسة البرلمان اللبناني في بيروت، سأتوجه للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات العالمي وسأنقل معاناة الشعب اللبناني على مستوى العالم.

وأضاف: "ذكرت في لقائي مع رئيس الحكومة اللبنانية بأن إيران مستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة للشعب اللبناني عبر الحكومة".

وأكد قاليباف أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستظل تدعم القرارات اللبنانية بكل قوة.

وتقدم قاليباف بالتعزية للشعب اللبناني باستشهاد سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

/انتهى/