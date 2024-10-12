قاليباف في جولة بالضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قام بجولة ميداينة في الضاحية الجنوبية وزار الأماكن التي ارتكب فيها الكيان الصهيوني جرائم بحق اللبنانيين وتحدث الى مواطني المنطقة ووسائل الاعلام الحاضرة.
/انتهى/
قام رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال جولته الميدانية في بيروت بزيارة الأماكن التي ارتكب فيها الكيان الصهيوني جرائم بحق اللبنانيين في الضاحية الجنوبية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قام بجولة ميداينة في الضاحية الجنوبية وزار الأماكن التي ارتكب فيها الكيان الصهيوني جرائم بحق اللبنانيين وتحدث الى مواطني المنطقة ووسائل الاعلام الحاضرة.
/انتهى/
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