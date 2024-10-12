قاليباف في جولة بالضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قام بجولة ميداينة في الضاحية الجنوبية وزار الأماكن التي ارتكب فيها الكيان الصهيوني جرائم بحق اللبنانيين وتحدث الى مواطني المنطقة ووسائل الاعلام الحاضرة.

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