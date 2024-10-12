  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٤٦ م

خلال زيارته إلى لبنان

قاليباف في جولة بالضاحية الجنوبية

قاليباف في جولة بالضاحية الجنوبية

قام رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال جولته الميدانية في بيروت بزيارة الأماكن التي ارتكب فيها الكيان الصهيوني جرائم بحق اللبنانيين في الضاحية الجنوبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قام بجولة ميداينة في الضاحية الجنوبية وزار الأماكن التي ارتكب فيها الكيان الصهيوني جرائم بحق اللبنانيين وتحدث الى مواطني المنطقة ووسائل الاعلام الحاضرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949497
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات