وزير الخارجية الايراني يزور العراق غدا الأحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، سيتوجه بزيارة إلى بغداد غداً في إطار مشاوراته الإقليمية المستمرة في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر في هذه الزيارة مناقشة المواضيع التي تم الاتفاق عليها بين البلدين بالإضافة إلى التشاور حول التطورات الإقليمية، وخاصة الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان.

وكثف وزير الخارجية الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة جهوده الدبلوماسية لوقف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

يُشار إلى أن عراقجي توجه الأسبوع الماضي بزيارة إلى لبنان وسوريا، تبعها زيارة أخرى إلى المملكة العربية السعودية وقطر.

وقد أكدت إيران خلال جميع هذه الزيارات أنها لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة، وأنها عازمة على التباحث مع دول المنطقة لوقف آلة القتل الصهيونية، وكذلك لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

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