وزير الخارجية الايراني: سنرد على أي هجوم صهيوني بمزيد من القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، آمل أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات. يقولون: "ليس لدينا ما يكفي من الأدوات"، لكنني لا أعتقد ذلك.

وقال عراقجی في مقابلة مع قناة "Tg3" الإيطالية، ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعطت "إسرائيل" الضوء الأخضر للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وما إذا كانت إيران سترد على هجوم محتمل: هذا ليس جديدا، لقد حصل الإسرائيليون دائما على ضوء أخضر منهم. لذلك سنرد بالتأكيد على أي عمل إسرائيلي بمزيد من القوة.

وشدد على أن 7 أكتوبر لم يأت من فراغ، هذه قصة عمرها ثمانين عاما، والآن دعونا ننظر إلى رد فعل "إسرائيل"، مضيفا: لقد قلت أن 1200 شخص قتلوا في "إسرائيل"، فهل هذا يعطيهم الحق في قتل 42 ألف شخص؟ ويجب على المجتمع الدولي الآن أن يعمل على منع ذلك.

وأشار عراقجي إلى إنه ليست إيران هي التي تسببت في تصعيد التوتر. نحن لا نخشى الحرب، ولكننا لا نريدها.

وأضاف: آمل أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات. يقولون: "ليس لدينا ما يكفي من الأدوات"، لكنني لا أعتقد ذلك.

/انتهى/