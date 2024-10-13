مراسم تشييع نيلفروشان في طهران الثلاثاء القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني اعلنت في بيان أن مراسم تشييع المستشار العسكري الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس نيلفروشان ستقام يوم الثلاثاء القادم في طهران.

وجاء في البيان أن يوم الاثنين بعد نقل جثمان الشهيد ستقام مراسم التشييع والطواف في النجف وكربلاء ومشهد.

ويوم الثلاثاء ستقام مراسم التشييع في تمام الساعة التاسعة صباحا في ساحة الامام الحسين (ع) في طهران.

وستقام مراسم الوداع يوم الاربعاء في اصفهان ومراسم التشييع والدفن بعد ظهر يوم الخميس في أصفهان.

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