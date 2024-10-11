حرس الثورة يعلن العثور على جثمان الشهيد العميد نيلفروشان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بناء على هذا الإعلان، سيتم الإعلان لاحقا عن موعد نقل جثمان الشهيد نيلفروشان إلى الوطن الإسلامي وخطط التشييع والدفن.

وقالت العلاقات العامة بجهود على مدار الساعة لفريق البحث عن الجثث الطاهرة للشهداء في ضواحي بيروت، تم العثور على جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان، المستشار العسكري الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الى جانب سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقصفت طائرات الكيان الصهيوني، مساء الجمعة 27 سبتمبر، المناطق السكنية في حي "حريك" بضواحي بيروت.

وأعلنت بعض مصادر الكيان الصهيوني أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته ما بين ثمانية إلى 12 مقاتلة في الوقت نفسه، واستخدمت فيه 2000 رطل من القنابل الأمريكية.

واستشهد في هذه الهجمات مجاهدون مثل السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والعميد نيلفروشان.

/انتهى/