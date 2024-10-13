تصدير مليون و300 ألف طن من البضائع إلى روسيا خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت الجمارك الإيرانية إحصائيات التبادلات التجارية الإيرانية مع روسيا الاتحادية لعامي 2023و6 أشهر من العام الايراني الحالي وبحسب إعلان الجمارك، تم تصدير مليون و300 ألف طن من البضائع بقيمة 494 مليون دولار إلى روسيا في النصف الأول من العام الجاري.

وتشهد هذه الكمية من السلع المصدرة زيادة بنسبة 20% من حيث الوزن و12% من حيث القيمة خلال 6 أشهر من العام الجاري.

وتشمل سلع التصدير الرئيسية إلى روسيا في النصف الأول من هذا العام الفلفل الدفيئة والبوليسترين والفستق المقشر، والتي شكلت 5.9% و5.8% و4.9% من إجمالي قيمة صادرات البلاد، على التوالي.

ويضيف هذا التقرير: أن أكبر كمية من البضائع المصدرة إلى روسيا تمت عبر جمرك أستارا، بحيث تم 32 من إجمالي قيمة الصادرات عبر هذا الجمارك.

ويضيف هذا التقرير عن صادرات إيران إلى روسيا عام2023: خلال هذه الفترة، تم تصدير 2.2 مليون طن من البضائع بقيمة 965 مليون دولار إلى روسيا، والتي زادت بنسبة 54% من حيث الوزن و28% من حيث القيمة مقارنة بعام 2022.

وخلال هذه الفترة، دخل إلى البلاد من روسيا 1.1 مليون طن بقيمة 797 مليون دولار، والتي انخفضت بنسبة 38% من حيث الوزن و14% من حيث القيمة.

وكانت السلعة الرئيسية المستوردة من روسيا هي الذهب في شكله الخام، والذي يمثل 22٪ من إجمالي قيمة الواردات من هذا البلد.

وبحسب هذا التقرير فإن الواردات من روسيا عام 2023بلغت 3.4 مليون طن وقيمتها 1.7 مليار دولار، مما يدل على زيادة قدرها 28% و8% من حيث الوزن والقيمة على التوالي.

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