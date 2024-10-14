بزشكيان : ايران ترحب بكافة المشاريع بهدف توسيع العلاقات مع اذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار الرئيس بزشكيان خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى"، الى القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية بين ايران واذربيجان؛ قائلا : انتم اشقاؤنا ونحن نولي اهمية الى تطوير العلاقات بين بلدينا.

كما اكد الرئيس الايراني على احترام وحدة الاراضي الاذربيجانية، وصرح في هذا اللقاء : نحن نعتقد بانه لا يجوز انتهاك حق السيادة لجميع البلدان، ومن جانب اخر نعتبر بان فسح المجال لمجيئ البلدان الاخرى (غير الاقليمية) لا يخدم مصالح الدول الاقليمية، وذلك انطلاقا من اعتقادنا باننا نتسطيع من خلال التعاون فيما بيننا ان نحل قضايانا ونعزز امننا؛ مبينا ان هذه هي السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية والتي اكدت عليها مرارا.

ودعا بزشكيان الى التسريع في وتيرة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طهران وباكو، مصرحا : خلال مباحثاتي مع قادة الدول الجارة والاسلامية في المنطقة، اكدت ايضا بانه يجب توفير الظروف المناسبة لتسهيل قنوات الاتصال بين الشعوب، وفي السياق ذاته نؤكد ترحيبنا بكافة المشاريع التي تؤدي الى توسيع العلاقات بين الدول الاسلامية اكثر من اي وقت مضى.

ومضى رئيس الجمهورية الى القول : من اجل تعزيز ورفع مستوى الامن وترسيخ الاستقرار والعلاقات بين البلدان، لا حاجة الى مدّ الجدران الحدودية؛ مؤكدا على تعامل الاسواق الاسلامية مع بعضها الاخر واتاحة مجال التعامل بين رجال الاعمال.

وصرح الرئيس الايراني : نحن نرحب بمدّ الطريق السككي والبري بين ايران واذربيجان، كما ندعو الى مواصلة التعاون الثنائي وتوسيعه في مجالات الطاقة والزراعة، ونؤكد التزامنا بكل ما تم الاتفاق عليه في هذا الخصوص.

وفي الختام، تطرق الرئيس بزشكيان الى ملف "الشخص المعتدي على السفارة الاذربيجانية"، وقال : نحن سنتابع هذا الامر حتى تنفيذ كافة الاجراءات القانونية.

ومن جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني على استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية ومقايضة الطاقة، والثقافية وترانزيت السلع واكمال وتوسيع الطرق البرية والسككية، والتعاون الامني والدفاعي.

وقال مصطفى خلال اللقاء مع الرئيس الايراني في طهران اليوم : اننا نولي اهمية كثيرة الى علاقاتنا مع ايران.

واستطرد : ان رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييوف، يرغب في تعزيز السلام والاستقرار داخل المنطقة، مردفا : ليس لدينا اي ادعاء حول اراضي دولة اخرى، كما لا نقبل باي ادعاء على حساب وحدة اراضينا، ونعتقد بضرورة حل قضايا المنطقة عبر الحوار بين الدول الاقليمية.

وختاما، أعلن نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني استعداد بلاده لمواصلة التعاون الواسع مع إيران، وتنفيذ الاتفاقات السابقة؛ لافتا إلى عقد اجتماع دولي في باكو قريبا حول "تغير المناخ"، ووجه دعوة الى الرئيس بزشكيان للمشاركة في هذا الاجتماع.

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