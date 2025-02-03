بزشكيان: التحركات الاجنبية في المنطقة تستدعي مزيدا من الوحدة والانسجام بين الدول الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، خلال استقباله، اليوم الاثنين، نائب رئيس الجمهورية الاذربيجاني لشؤون السياسية الخارجية "حكمت جاجيوف" الذي يزور طهران حاليا، الحفاظ على سلامة الاراضي لدول المنطقة ضمن المبادئ المنصوصة في سياسة ايران الخارجية، قائلا : لا يمكن القبول بتغيير الحدود الاقليمية على الاطلاق؛ مصرحا ان بعض التحركات من جانب القوى الاجنبية في المنطقة، تستدعي مزيدا من الوحدة والانسجام وتجنب كافة الخلافات بين الدول الاقليمية.

ولفت رئيس الجمهورية، بان العلاقات بين ايران واذربيجان، فضلا عن استنادها الى اسس حسن الجوار، فهي ترتكز على الاواصر الاخوية والاسرية؛ مؤكدا على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز العلاقات مع جمهورية اذربيجان بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والامنية.

ومضى بزشكيان الى القول : نحن نؤكد ايضا على ازالة العقبات من مسار التجارة والنقل فورا، كما نرحب بتبادل ومشاركة الخبرات بين البلدين.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعمل على توسيع العلاقات وتظافر الجهود بين الدول الاسلامية جميعا، وتعزيز اقتدارها، انطلاقا من عقيدتنا، بان وقوع اي خلاف او صدع بين المسلمين، سيحفز الاعداء على التدخل لبث الفرقة فيما بينهم.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار رئيس الجمهورية الى زيارته لجمهورية اذربيجان خلال فترة توليه المسؤولية بوزارة الصحة الايرانية، قائلا : عندما دخلت اذربيجان انذك، شعرت بانني في وطني؛ موجها خطابه الى حاجيوف : انني سازور بلادكم ثانية عندما تسنح لي الفرصة المناسبة.

كما عبر الرئيس الايراني عن رغبته في استضافة نظيره الاذربيجاني الهام علييوف بطهران.