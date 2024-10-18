مراسم تأبين الشهيد نيلفروشان غدا في اصفهان وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني اعلنت في بيان لها أن مراسم تأبين الشهيد عباس نيلفروشان ستقام غدا في أصفهان وطهران.

وقد أثنى البيان على الحضور الجماهيري الواسع والقائمين والمسؤولين على المراقد الدينية الذين شاركوا مراسم تشييع الشهيد عباس نيلفروشان في طهران، قم، مشهد، اصفهان، والعراق.

وأضاف البيان ان مراسم التأبين ستقام غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة في قاعة غلستان الشهداء في أصفهان.

وستقام مراسم التأبين في طهران من الساعة الثالثة حتى الخامسة في حسينة فاطمة الزهراء (س) الواقعة في ساحة سباه.

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