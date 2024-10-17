سلامي مخاطبا العدو الإسرائيلي: الوعد الصادق2 كانت مجرد تحذير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلاميخاطب العدو الإسرائيلي خلال مراسم تشييع المستشار الايراني في بيروت العميد الشهيد عباس نيلفروشان ، قائلا: أن عملية الوعد الصادق2 كانت مجرد تحذير وتنبيه للكيان الصهيوني وهي جزء صغير من قدراتنا.

وأوضح أن العدو أخطأ في استهدافه قادة المقاومة وظن أننا لن نرد كما أنهم لن يتمكنوا من تحقيق اهدافهم باغتيال قادة المقاومة متابعا نؤكد أننا سنضرب العدو بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافنا لنا وإذا استهدف العدو أراضينا فسنستهدف أراضيه وهو يعرف أننا نفي بالقول.

وتابع سلامي قائلا: "أننا نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك مضيفا اعدائنا يتكبدون خسائر كبيرة بسبب حساباتهم الخاطئة.

وأضاف سلامي أن الشهيد نيلفروشان وقف بكل بسالة وإرادة وعزم وحارب العدو.

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