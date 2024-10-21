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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٠١ م

عدوان صهيواني يستهدف سيارة في منطقة المزة بدمشق

عدوان صهيواني يستهدف سيارة في منطقة المزة بدمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، باستهداف سيارة في حي المزة في العاصمة دمشق.

وافادت وكالة مهر للانباء، أن عدوانا استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق وسط وجود معلومات عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر اعلامية إن العدوان تم بصاروخ واحد استهدف سيارة في منطقة المزة في دمشق.

رمز الخبر 1949825

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