عدوان صهيواني يستهدف سيارة في منطقة المزة بدمشق

وافادت وكالة مهر للانباء، أن عدوانا استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق وسط وجود معلومات عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر اعلامية إن العدوان تم بصاروخ واحد استهدف سيارة في منطقة المزة في دمشق.