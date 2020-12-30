دفاعات الجو السورية تتصدى لغارة صهيونية في محيط دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة "الإخبارية" السورية، ان الدفاعات الجوية السورية تصدت اليوم الأربعاء، لأهداف معادية في سماء منطقة الزبداني غرب دمشق.

وشن العدو الصهيوني فجر اليوم عدواناً جوياً استهدف وحدة من دفاعات الجو السورية بريف دمشق ما أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لموقع سانا أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم (بتوقیت دمشق) نفّذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية".

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الصهيوني عدة اعتداءات على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري الاسبوع الماضي لاستهداف صهيوني على منطقة "مصياف" في ريف حماة.

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