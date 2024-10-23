قصف صاروخي يستهدف القوات الأميركية في "كونيكو" شرقي سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر المطلع تم تأكيد سماع أصوات انفجارات عنيفة من داخل القاعدة العسكرية الأميركية في "كونيكو".

وقال المصدر الميداني، إنّ "4 صواريخ وصلت إلى أهدافها داخل القاعدة"، مشيراً إلى أن "الصواريخ استهدفت بصورة رئيسة قاعدة الرادار".

ومساء الإثنين، أفادت مصادر الميادين بأنّ قصفاً صاروخياً استهدف القوات الأميركية في قاعدة "كونيكو"، شمالي دير الزور، شرقي سوريا.

وأفاد مراسل الميادين بشنّ القوات الأميركية، في قاعدة معمل "كونيكو"، قصفاً مدفعياً على قريتي حويجة صكر والجفرة في ريف دير الزور.

وتتعرّض القاعدة الأميركية لقصف متكرّر، بحيث استهدفتها فصائل المقاومة في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري برشقة صاروخية.

الميادين

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