تطوير القمر الصناعي "بژوهش 2" ومشاريع الاستكشافات الفضائية على القمر

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي "بژوهش 2" هو واحد من الأقمار الصناعية البحثية التابعة لمركز الأبحاث الفضائية الإيراني، ويجري تنفيذه في شركة خاصة تابعة لجامعة طهران. كما يتم متابعة مشروع الاستكشافات الفضائية على القمر كبرنامج رئيسي يهدف إلى تحقيق أهداف منظمة الفضاء الإيرانية، وذلك بإشراف المنظمة في جامعة طهران.

حسن سالارية، خلال اجتماع عقد بنفس الموضوع بحضور أساتذة ومديري معهد بحوث السيارات والوقود والبيئة في جامعة طهران، أكد على ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية لتعزيز البرامج العلمية والبحثية، وأشار إلى أهمية استغلال قدرات الجامعات والمراكز البحثية وتطبيق المعرفة الحديثة في العمليات الإدارية والصناعية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف أن منظمة الفضاء الإيرانية تتخذ خطوات جادة في سبيل تعزيز النظام البيئي الفضائي في القطاع الخاص، وتسعى لتسليم مشاريع تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية من سلسلة "بژوهش" من خلال مناقصات لشركات خاصة قائمة على المعرفة.

وأكد سالارية أن المنظمة تهدف إلى تدريب كوادر متخصصة في المجال الفضائي والوصول إلى تقنيات فضائية متقدمة من خلال إسناد المشاريع الاستراتيجية والكبرى في مجال العلوم والاكتشافات الفضائية إلى الجامعات والمراكز البحثية.

وشدد رئيس المنظمة على أن إنشاء شبكة اتصال متكاملة بين الجامعات والمؤسسات الفضائية، بقيادة معهد الأبحاث الفضائية، يمكن أن يسهم في تسريع تقدم المشاريع وتحسين جودة التعليم والبحث في المجال الفضائي.

في هذا الاجتماع، تم تقديم تقرير شامل عن تقدم مشاريع القمر الصناعي "بژوهش 2" ومركبة استكشاف القمر والمدار القمري من قبل المسؤولين عن هذه المشاريع.

كما ناقش الأساتذة الحاضرون في الاجتماع مواضيع وآراء حول التعليم والبحث، وقدموا اقتراحات لتحسين العمليات البحثية وتسهيل التواصل بين الجامعات والصناعة الفضائية. كما تم طرح حلول لجذب المواهب الشابة وتحسين الإمكانيات البحثية في الجامعات.

/انتهى/