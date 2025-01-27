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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٠ م

انطلاق اعمال المعرض الدولي الـ 6 للسيارات في طهران

انطلاق اعمال المعرض الدولي الـ 6 للسيارات في طهران

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المعرض الدولي الـ 6 للسيارات باستضافة العاصمة طهران، وبمشاركة 44 شركة محلية وأجنبية، وذلك على ارض المعارض الدولية بمدينة "آفتاب" (جنوبي طهران).

وأفادت وكالة مهر للأنبا، انه يشارك في هذا المعرض، الذي يستمر على مدى خمسة ايام، أكثر من 40 شركة ناشطة في صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة؛ وبما يشمل 32 شركة محلية، و12 شركة أجنبية من عدة دول، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.

ويعرض في هذا الحدث الصناعي الدولي، الذي يقام هذا العام على مساحة تقدر بـ 20 ألف متر مربع، أحدث الإنجازات والابتكارات في مجال صناعة السيارات.

كما يتم في اطار فعاليات المعرض الدولي الـ 6 لصناعة السيارات بطهران، عرض مجموعة من انواع السيارات والعلامات التجارية والشاحنات الثقيلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953592

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