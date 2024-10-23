هجوم إرهابي في أنقرة يستهدف الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد وزير الداخلية التركي الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم إرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وأظهرت لقطات مصورة المشاهد الأولية من مكان وقوع الهجوم في أنقرة.

وقال وزير داخلية تركيا علي يرلي كايا إن "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء تعرضت لهجوم إرهابي في منشآت (TUSAŞ) في أنقرة كهرمانكازان".

وأضاف: "للأسف سقط لدينا شهداء وجرحى بعد الهجوم".

وأكد الوزير أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بالتطورات".

لحظة نزول منفذي الهجوم من أمام مقر الشركة التركية لصناعة الفضاء في أنقرة

وتداولت وسائل إعلام تركية فيديو يوثق لحظة نزول منفذي الهجوم من سيارة "تاكسي" أمام مقر الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة.

ويظهر الفيديو الهجوم المباشر للأشخاص المشتبه بهم لحظة النزول من السيارة، حيث قاموا باستهداف المارة أمام المنشأة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن من بين المهاجمين امرأة، حيث يواصل الأمن التركي تحقيقاته المكثفة في محاولة لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

الهجوم الذي وقع في منطقة كهرمان كازان بأنقرة أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وما زالت التحقيقات مستمرة حول تفاصيل العملية.