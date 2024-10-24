الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تقدم بالتعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي ولشعب تركيا الجار والصديق وحكومة هذا البلد، سائلاً الله الشفاء العاجل للجرحى.



وأدان بقائي الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة، لمنع هذه الظاهرة اللاإنسانية ومواجهتها.



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، هجوماً "إرهابياً" استهدف مجمع الصناعات الجوية والفضائية (TUSAŞ) في منطقة كهرمان كازان، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين.



وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الهجوم الذي وقع في مقر شركة تصنيع الطائرات المسيّرة تخلله احتجاز رهائن ومواجهات مسلحة مع المهاجمين.



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