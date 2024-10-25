خطيب صلاة الجمعة بطهران: إذا أخطأ الكيان الصهيوني فإن عملية الوعد الصادق 3 سوف تدمره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر آية الله السيد أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران من المؤامرات وقال: إن القوات المسلحة هي الذراع اليقظة للشعب الإيراني وقد أعلنت أنه إذا أخطأت "إسرائيل" فسوف يتم سحقها في عملية الوعد الصادق 3.

وتابع:شهدنا في الأسبوع الماضي استشهاد بطلين هما الشهيد يحيى السنوار الذي تعرض للتعذيب لمدة 20 عاماً في سجون الكيان الصهيوني وفي النهاية استشهد بأفضل صورة. البطل الثاني الذي ينبغي التعزية باستشهاده هذه الأيام هو الشهيد السيد صفي الدين، الذي كان من أبرز شخصيات حزب الله والصديق الدائم للسيد حسن نصر الله.

وقال: لقد أصبحت إيران القوية مركز دعم لجبهة المقاومة وإثارة قضية الجزر الثلاث هو دافع لدعم الکیان الصهيوني.

وأضاف أيضاً بخصوص المطالبات المتعلقة بالجزر الإيرانية الثلاث: منذ عام 1971 أثيرت قضية الجزر الثلاث، ولا يوجد عام إلا ويطرحون قضية الجزر الإيرانية الثلاث ابوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، لكن هذه المرة مختلفة لأن ثلاث دول أوروبية انضمت إليهم.

وأكد آية الله خاتمي: الجزر الثلاث كانت وستظل ملكاً لإيران.

وقال إن أقوى دولة في المنطقة اليوم هي إيران الإسلامية، وأضاف: العدو لا يجرؤ على النظر إلى إيران، ولا يستطيع أن يحتل أراضي إيران.

ونوه: لقد رأى العدو كيف صفع الشعب الإيراني صدام حسين، فإذا أراد الصداميون أن يخطئوا فسوف يتلقون صفعة أقوى من الشعب الإيراني.

وأكد آية الله خاتمي: في قصة فلسطين، جبهة المقاومة ليست منخرطة فقط مع الكيان الصهيوني، لأنه لو كان الكيان الصهيوني هو نفسه فقط، لانتهى عمله خلال أسبوع ولم يبق منه شيء. والحقيقة أنه صراع مع أميركا وفرنسا، وهي فرنسا نفسها التي أطلقت مؤخراً شعار نزع سلاح حزب الله، أما حزب الله فهو مسلح وسيبقى ولن يتوقف.

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