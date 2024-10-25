بيان مسيرات اليمن:مستعدون لأي تصعيد يلجأ إليه الأمريكي والإسرائيلي مهما كانت التحديات والتضحيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الختامي لهذه المسيرة: نعزي إخواننا في حزب الله والشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية كافة في استشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله المجاهد الكبير الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وتابع البيان: نعاهد الشهيد هاشم صفي الدين وكل الشهداء القادة بأننا على دربهم سائرون حتى النصر بإذن الله.

وقال البيان مخاطبا كيان الاحتلال الاسيرائيلي: إذا كنت تعتقد أنك باستهدافك قادة الجهاد والمقاومة ستكسر إرادتنا وتضعف روحنا المعنوية فأنت واهم.

واضاف البيان مخاطبا الامة العربية: العدو الصهيوني لا يخفي أطماعه في السيطرة عليكم واستعبادكم ولا يتوقف عن الحديث عنما يسميه بـ""إسرائيل" الكبرى".

وخاطب البيان أبطال المقاومة في كل ساحات الجهاد والمواجهة: نقف بإجلال وإكبار وإعزاز أمام صمودكم الأسطوري وبطولاتكم التاريخية.

واكد البيان: نجدد العهد لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللسيد القائد بأن راية الجهاد ستظل مرفوعة وأننا سنظل ثابتين على الحق بكل عزيمة وفاعلية.

وختم البيان بالقول: مستعدون لأي تصعيد يلجأ إليه الأمريكي "والإسرائيلي" مهما كانت التحديات والتضحيات والأخطار.

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