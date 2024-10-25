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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٣٧ م

بيان مسيرات اليمن:مستعدون لأي تصعيد يلجأ إليه الأمريكي والإسرائيلي مهما كانت التحديات والتضحيات

بيان مسيرات اليمن:مستعدون لأي تصعيد يلجأ إليه الأمريكي والإسرائيلي مهما كانت التحديات والتضحيات

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة، طوفاناً بشرياً في مسيرة "وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر"، تضامناً مع غزة ولبنان وتأييداً لعمليات القوات اليمنية المساندة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الختامي لهذه المسيرة: نعزي إخواننا في حزب الله والشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية كافة في استشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله المجاهد الكبير الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وتابع البيان: نعاهد الشهيد هاشم صفي الدين وكل الشهداء القادة بأننا على دربهم سائرون حتى النصر بإذن الله.

وقال البيان مخاطبا كيان الاحتلال الاسيرائيلي: إذا كنت تعتقد أنك باستهدافك قادة الجهاد والمقاومة ستكسر إرادتنا وتضعف روحنا المعنوية فأنت واهم.

واضاف البيان مخاطبا الامة العربية: العدو الصهيوني لا يخفي أطماعه في السيطرة عليكم واستعبادكم ولا يتوقف عن الحديث عنما يسميه بـ""إسرائيل" الكبرى".

وخاطب البيان أبطال المقاومة في كل ساحات الجهاد والمواجهة: نقف بإجلال وإكبار وإعزاز أمام صمودكم الأسطوري وبطولاتكم التاريخية.

واكد البيان: نجدد العهد لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللسيد القائد بأن راية الجهاد ستظل مرفوعة وأننا سنظل ثابتين على الحق بكل عزيمة وفاعلية.

وختم البيان بالقول: مستعدون لأي تصعيد يلجأ إليه الأمريكي "والإسرائيلي" مهما كانت التحديات والتضحيات والأخطار.

/انتهى/

رمز الخبر 1949962

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