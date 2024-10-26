لجان المقاومة الفلسطينية تبارك نجاح ايران في التصدي للعدوان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها اصدرت لجان المقاومة: الفلسطينة بيانا باركت فيه الدفاعات الجوية الإيرانية نجاحها الباهر في التصدي للطائرات والصواريخ الصهيونية وإفشال أهداف ومخطّطات العدو.

وجاء في بيان لجان المقاومة: "نبارك للدفاعات الجوية الإيرانية نجاحها الباهر في التصدي للطائرات والصواريخ الصهيونية وحماية المقدرات الإيرانية وإفشال أهداف ومخطّطات العدو".

هذا وأعلنت قاعدة الدفاع الجوي في البلاد في بيان: إنها تذكر الأمة الإيرانية النبيلة أنه على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي عمل مغامرة، فإن هذا الكيان المزيف صباح اليوم في عمل مثير للتوتر، هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما نجح نظام الدفاع الجوي المتكامل للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض الأماكن، وأبعاد هذه الحادثة قيد التحقيق.

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