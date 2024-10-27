السفير الإيراني في العراق ينتقد المواقف غير البناءة للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد كاظم ال صادق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوث، إلى بعض بنود البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي فيما يتعلق بمسألة إيران، وأكد على سلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، على اساس المبادئ الدولية المقبولة والمعترف بها.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ينتقد المواقف غير المقبولة التي وردت في البيان بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماعات عديدة مع الجهات الأوروبية قد تم التاكيد على ان المواقف الواردة في البيان تتعارض بشكل واضح مع النهج التفاعلي وينبغي تصحيحها.

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