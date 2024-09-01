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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٤٩ م

سفير إيران لدى العراق يشكر مسرور بارزاني على استقباله لزوار الأربعين الحسيني

سفير إيران لدى العراق يشكر مسرور بارزاني على استقباله لزوار الأربعين الحسيني

شكر محمد كاظم ال صادق سفير إيران لدى العراق رئيس وزراء كردستان العراق على استقباله لزوار الأربعين الحسيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية في العراق، في بيان، أن السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، أجرى اتصالا هاتفيا مع مسرور بارزاني، رئيس وزراء اقليم كردستان العراق، وشكره على استقبال زوار اربعين الامام الحسين (عليه السلام) في كردستان العراق.

وبناء على البيان اكد السفير الإيراني في الاتصال الهاتفي أن الزوار الإيرانيين عبروا عن سعادتهم بتعاون سلطات كردستان والخدمات التي تلقوها في المنطقة .

ومن جانبه اعتبر رئيس وزراء كردستان العراق خدمة زوار الامام الحسين (عليه السلام) واجباً مباركاً، معرباً عن أمله في أن يتمكنوا من تقديم المزيد من الخدمات للزوار في السنوات المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948091

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