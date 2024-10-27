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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م

منظمة التعاون الإسلامي: العدوان الصهيوني على ايران انتهاكاً صارخاً لسيادتها وللقانون الدولي

منظمة التعاون الإسلامي: العدوان الصهيوني على ايران انتهاكاً صارخاً لسيادتها وللقانون الدولي

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها للعدوان "الاسرائيلي" ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادتها وللقانون الدولي".

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاحد، عن إدانتها الشديدة للهجوم العسكري "الاسرائيلي" ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادتها وللقانون الدولي".

وأكّدت الامانة العامة على موقف المنظمة الاسلامية "ضدّ أيّ تصعيدٍ من شأنه تعريض المنطقة إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار"؛ داعيةً المجتمع الدولي والقوى الفاعلة، إلى العمل من أجل خفض التوتر، ووضع حدٍ لدوامة العنف.

كما جدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، موقفها الثابت ودعوتها إلى الوقف العاجل والفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

رمز الخبر 1950073

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