منظمة التعاون الإسلامي تدین بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في في مدينة جنين ومخيمها وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد.

معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية ال

مباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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