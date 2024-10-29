عراقجي: مجلس الأمن مُلزم بفرض عقوبات صارمة على الكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماعة مع السفراء وممثلي الدول الأجنبية في طهران اليوم أكد أنه في ظل المرحلة الحساسة والحاسمة التي تمر فيها المنطقة ينبغي بذل جهود دبلوماسية لوقف العدوان الصهيوني داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات فورية لمواجهة الهجمات والتفجيرات والابادة الجماعية التي تمارس بحق شعبي غزة ولبنان والاهتمام بشكل فوري بوضع اللاجئين والعمل على تسهيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في هذه المناطق.

وأضاف عراقجي مما لا شك فيه أن استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة واستمرار عدوان الصهيوني على لبنان وسوريا وتكرار مغامرات الكيان العسكرية في مناطق أخرى يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد عراقجي بناء على كل ما سبق مجلس الأمن ملزم باتخاذ إجراءات ضد إصرار هذا الكيان على مواصلة الحرب وسفك الدماء في غزة ولبنان وفرض عقوبات صارمة علىه استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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