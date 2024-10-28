وزير الخارجية العماني يدين العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر سيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، مساء الأحد، في اتصال هاتفي مع السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، عدوان الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية انتهاكا لسيادة إيران الوطنية ووحدة أراضيها .

وأشار البوسعيدي إلى ضرورة تكاتف كافة دول المنطقة لمنع انتشار الانفلات الأمني في المنطقة، داعيا إلى تحرك فوري من المجتمع الدولي لوقف أعمال القتل والاعتداءات التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

ومن جهة أعرب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي عن تقديره للنهج المسؤول الذي اتبعته عمان في إدانة العمل غير القانوني والإجرامي للكيان الصهيوني في مهاجمة العديد من المراكز العسكرية الإيرانية، وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية لن تترك هذا العدوان دون رد.

كما أكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان على استمرار المشاورات لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه كيان الاحتلال في غزة ولبنان، وكذلك مساعدة النازحين في غزة ولبنان.

/انتهى/