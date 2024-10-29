متحدث الخارجية الايرانية يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومحاكمة قادته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، ردا على الاعتداء الهمجي الذي شنته القوات الصهيونية اليوم على منزل سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاده أكثر من ستين مدنياً وإصابة العشرات، هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني الأعزل، وأدان بشدة استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة وطالب بالتحرك الدولي الحاسم من أجل وقف الجرائم ومحاكمة ومعاقبة قادة كيان الاحتلال.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية استمرار الاعتداء على المناطق السكنية والابادة الجماعية لأبناء غزة، والذي تزامن مع الحصار الكامل على المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ومنع المساعدات الإنسانية، بأنه جريمة خطيرة. وهو مثال واضح على جريمة حرب وجزء من خطة تدمير الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً من أرضه، وأشار إلى مسؤولية جميع الحكومات في التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاحتلال.

وأدان بقائي الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى لكيان الاحتلال، واعتبر هذه المجموعة من الدعاة متواطئة في الجرائم المرتكبة في غزة، ودعا إلى تعبئة المجتمع الدولي لوقف استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.