بقائي: إيران تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى نشر أنباء عن استمرار الصراعات في السودان ومقتل المدنيين وتشريد عدد كبير من الأشخاص في مناطق مختلفة من السودان. ووصف هذا الوضع بأنه محزن ومؤسف ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية التي تعتبر مقلقة للغاية في هذا البلد.

وطالب بقائي بمزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية الدولية بالوضع الحرج في السودان وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الصراع والتعامل الفوري مع الوضع الإنساني وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية للنازحين والمحتاجين.

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