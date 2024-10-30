  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٤ ص

بقائي: إيران تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان

بقائي: إيران تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان

أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن قلقه إزاء تفاقم الوضع الإنساني المتردي في السودان، مشيراً إلى نشر أخبار تتعلق باستمرار الصراعات في السودان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى نشر أنباء عن استمرار الصراعات في السودان ومقتل المدنيين وتشريد عدد كبير من الأشخاص في مناطق مختلفة من السودان. ووصف هذا الوضع بأنه محزن ومؤسف ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية التي تعتبر مقلقة للغاية في هذا البلد.

وطالب بقائي بمزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية الدولية بالوضع الحرج في السودان وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الصراع والتعامل الفوري مع الوضع الإنساني وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية للنازحين والمحتاجين.

/انتهى/

رمز الخبر 1950165

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات