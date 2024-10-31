  1. الدولية
  2. أوروبا
٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ م

غروسي يلتقي غريب آبادي

غروسي يلتقي غريب آبادي

اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الخميس انه تحدث عشية زيارته الى ايران الى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غروسي في منشور على منصة "اكس" ارفقه بصورة تجمعه وغريب ابادي: لقد اجريت محادثات في اوانها وبشكل اساسي مع كاظم غريب ابادي مساعد وزير خارجية ايران عشية زيارتي المقبلة الى طهران.

وكان غروسي قد قال في وقت سابق انه جاهز للتعاطي مع الحكومة الايرانية الرابعة عشرة لتسوية القضايا العالقة المتعلقة باتفاقات الضمانات. واضاف انه اجرى مراسلات مع الرئيس بزشكيان وعبر فيها عن حرصه على لقائه في طهران من اجل استئناف الحوار والتعاون بين الوكالة الدولية وايران.

واوضح ان الرئيس الايراني وافق على لقائه في الفرصة المناسبة معربا عن امله بان يتم اللقاء في مستقبل قريب وقبل اجراء الرئاسيات الامريكية.

رمز الخبر 1950231

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات