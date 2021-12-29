أكثر من 40 شخصاً متورطاً بجريمة اغتيال الشهيد سليماني/ محكمتهم ستعقد قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس السلطة القضائية "غريب أبادي" صرّح عشيّة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق الشهيد "قاسم سليماني" انه سيتم خلال الشهرين القادمين تحويل لائحة اتهام منفذي عملية اغتيال الشهيد "قاسم سليماني" إلى القضاء في طهران.

وفي نفس السياق قال" غريب أبادي"، تم رفع دعوة قضائية في العراق باعتبارها البلد الذي وقعت على أرضه جريمة الاغتيال، مضيفاً، تم رفع قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية وشكل البلدان لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة ".

وتابع أمين لجنة حقوق الإنسان، "بعد الاجتماع الثالث الذي سيعقد في بغداد في شباط/ فبراير القادم، سيتم إرسال لائحة الاتهام إلى القضاء في طهران، مضيفا: "طلبنا من العراق تسريع عملية التحقيق وبدء الإجراءات المطلوبة لإصدار الأحكام اللازمة".

أصابع الاتهام تشير إلى عدّة دول وأكثر من 40 مُتَهَم

وعن المتهمين بالجريمة أكد رئيس السلطة القضائية "غريب أبادي"، أن ثلاث دول في المنطقة وثلاث دول خارج المنطقة متورطة في اغتيال الشهيد "سليماني" و الشهيد "أبو مهدي المهندس" وهناك أكثر من 120 متهمًا، وصدرت مذكرات توقيف لأكثر من 40 متهمًا.

ووجّه أبادي لومه في هذه الجريمة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" ومسؤولين حكوميين أمريكيين،

وعن أهمية ملاحقة المُتورطين في الجريمة أكد أبادي أهمية الإرادة الدولية وتعاون الإنتربول لملاحقة المتهمين.

وعن صمت المُجتَمَع الدولي إزاء الجريمة قال رئيس السلطة القضائية: "لطالما وُجِدَت واستمرت هذه المعايير المزدوجة في العالم، فإن إقامة العدلليس بالأمر السهل".

/انتهى/