سنزيل العقبات أمام العلاقات بين طهران وأنقرة/ تسجيل 105 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي: أمير عبداللهيان: سنزيل العقبات أمام العلاقات بين طهران وأنقرة

قال وزير الخارجية الايراني توصلنا خلال الاجتماع إلى آليات مشتركة لتسريع التعاون الثنائي في مجال الاستثمارات المتبادلة وأنشطة القطاع الخاص، هناك الكثير من الإمكانات في كلا البلدين في الوقت نفسه، وتم تحديد العقبات والمشاكل عن طريق تجار البلدين.

في مؤتمر صحفي؛ خطيب زادة: لم يحدث أي تغيير جديد في الحوار الإيراني السعودي/ غروسي سيزور طهران قريبا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقى دعوة لزيارة طهران وسيأتي إلى إيران قريبًا، مضيفًا أن غروسي سيجري أيضًا محادثات مع وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة.

من اجل نجاح المفاوضات؛ باقري يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن ايران

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني على ضرورة رفع جميع العقوبات المخالفة لقرارات مجلس الامن الدولي من اجل نجاح المفاوضات.

غريب آبادي: لجنة التحقيق المشتركة في قضية اغتيال الشهيد سليماني تعقد جلستها الاولى

اعلن أمين لجنة حقوق الانسان بالسلطة القضائية الايرانية عن تاريخ عقد الاجتماع الاول للجنة التحقيق في اغتيال الشهيد قاسم سليماني في العراق.

الرئيس الايراني خلال لقائه وزير الخارجية التركي: العلاقات الوثيقة بين طهران وانقرة يمكنها التأثير على المعادلات العالمية

اكد الرئيس الايراني خلال لقائه وزير الخارجية التركي ان طهران وتركيا على استعداد لتطوير العلاقات للوصول الى مستوى التعاون الشامل.

خلال رحلة لمدة 3 أيام؛ كاظمي قمي يصل الى كابول ومن المقرر ان يلتقي مسؤولي طالبان

وصل الممثل الخاص للرئيس الایرانی في شؤون افغانستان على راس وفدا إلى كابول للقاء مسؤولي طالبان وبحث القضایا الاقلیمية.

في اعقاب زلزال هرمزكان؛ حضور فرق الهندسة البحرية التابعة للحرس الثوري في المناطق المنكوبة بزلزال

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن فرق الهندسة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني المزودة بمعدات هندسية ومجموعات إغاثة موجودة في المنطقة المنكوبة بالزلزال وسيتم إرسال المزيد من الفرق إذا لزم الأمر.

الصحة الايرانية: تسجيل 105 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اکثر من 5 ملايين

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل7 آلاف و 494 إصابة و 105 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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