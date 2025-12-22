غروسي: معظم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، بأن معظم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال داخل البلاد.

وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي: "بالطبع، نعاني من نقص حاد في المعلومات، وهذا أمر سلبي للغاية من منظور منع الانتشار النووي، لأنه حتى في حال تعرض هذه المنشآت لأضرار جسيمة، فمن الواضح أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه إيران لا يزال داخل البلاد. وهذا أمر بالغ الأهمية من منظور منع الانتشار النووي".

سبق له أن ادعى، دون إدانة الهجمات العدوانية والوحشية واللاإنسانية وغير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن طهران لا تزال تمتلك يورانيوم عالي التخصيب ومعرفة تقنية كافية لتصنيع أسلحة نووية في المستقبل القريب.

وقد صدرت هذه التصريحات في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون إيرانيون، بل وحتى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرارًا وتكرارًا على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

/انتهى/