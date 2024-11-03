قائد الثورة الإسلامية: الكيان الصهيوني هو أخبث اعداء الاسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استقبل عوائل شهداء الجيش الإيراني، ظهر اليوم، الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.

واعتبر مكانة هؤلاء الشهداء عالية قائلا: "كل الشهداء في مكانة متميزة ونعيم من الله ولكن استشهاد هؤلاء الأحبة هو استشهاد بارز ومهم ويعود السبب دفاعهم عن الوطن والشعب خلال المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني والذي هو أخبث اعداء الاسلام".

ودعا أسر الشهداء للتحلي بالصبر لافتا إلى أن أجر عوائل الشهداء لا يقل عن أجر الشهداء.

يذكر أن عوائل كل من الشهداء حمزة جهانديده ومحمد مهدي شاهرخي فر ومهدي نقوي وسجاد منصوري كانوا حاضرين في اللقاء، وهؤلاء الشهداء تابعين لقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني الذين نالوا الشهادة فجر يوم السبت 26 اكتوبر، دفاعا عن أمن البلاد، خلال عملية التصدي لمقذوفات لكيان الصهيوني المجرم.

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