وزير الخارجية يلتقي قائد البحرية في الجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي اليوم الأحد مع الأدميرال شهرام ايراني وتباحث الجانبان بشان اوضاع البلاد والمنطقة.

وحضر هذا اللقاء مجموعة من القادة للقوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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