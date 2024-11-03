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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م

وزير الخارجية يلتقي قائد البحرية في الجيش

وزير الخارجية يلتقي قائد البحرية في الجيش

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم الاحد مع قائد القوات البحرية في الجيش الادميرال شهرام ايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي اليوم الأحد مع الأدميرال شهرام ايراني وتباحث الجانبان بشان اوضاع البلاد والمنطقة.

وحضر هذا اللقاء مجموعة من القادة للقوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950323

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